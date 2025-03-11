Suudi Arabistan'dan Ukrayna açıklaması

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre, Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasındaki görüşmenin ardından iki ülke arasında ortak bildiri yayımlandı.

Ortak bildiriye göre, Bin Selman ve Zelenskiy Cidde'deki Selam Sarayı'nda gerçekleştirdikleri görüşmede iki ülke arasındaki "özel ilişkileri" ele alarak tüm alanlarda işbirliğini güçlendirme arzusunu dile getirdi.

Taraflar ayrıca, Ukrayna'da adil ve kalıcı barışın sağlanması için yürütülen çabaları değerlendirdi.

Suudi Arabistan, "bu çabaların başarılı olmasını, krizin uluslararası hukuk ve BM Anlaşması doğrultusunda çözülmesini, uluslararası güvenlik ve istikrar üzerindeki olumsuz etkilerinin sona ermesini, sivillerin yaşadığı insani sıkıntıların giderilmesini, nükleer ve gıda güvenliğinin sağlanmasını, çevrenin korunmasını ve mayınların temizlenmesini" umduğunu belirtti.

Ukrayna tarafı ise Suudi Arabistan'ın bu yöndeki çabalarına teşekkür ederken, Riyad'ın Ukrayna'ya sağladığı insani ve kalkınma yardımlarına minnettarlığını ifade etti.

2024 yılında iki ülke arasındaki ticaret hacminde yüzde 9 büyüme kaydedildiği belirtilen bildiride ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik engellerin aşılması gerektiği konusunda mutabakata varıldığı kaydedildi.

İki ülke, resmi ziyaretlerin, ticaret ve yatırım heyetlerinin karşılıklı ziyaretlerinin artırılması, ortak projelerin teşvik edilmesi ve Suudi Arabistan'ın "Vizyon 2030" planı ile Ukrayna'nın yeniden yapılanma programlarında iş birliği fırsatlarının değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Taraflar, 2025 yılı içinde Suudi Arabistan-Ukrayna İş Konseyi'nin yeniden kurulmasını memnuniyetle karşıladı ve enerji, gıda sanayi ve altyapı gibi öncelikli sektörlerde yatırım ortaklıklarının geliştirilmesi için kararlılıklarını dile getirdi.

Petrol, doğal gaz, türev ürünler ve petrokimya alanlarında ortak iş birliği fırsatlarının da ileride ele alınması görüşüldü.



ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 18 Şubat'ta Ukrayna savaşını sona erdirmeye yönelik barış müzakereleri çerçevesinde Riyad'da bir araya gelmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, pazartesi akşamı Cidde'ye ulaşmıştı.



Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirme yönündeki konuları görüşmek üzere Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde ABD ve Ukrayna heyetleri arasındaki toplantının başladığını bildirmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de daha önce yaptığı açıklamada, Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Pavel Palis'in ülkesini söz konusu toplantıda temsil edeceğini ifade etmişti.