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Dünya

Suudi Arabistan'dan Umre kararı

Suudi Arabistan, Umre ibadeti için Ramazan ayıyla birlikte uygulanacak yeni şartları açıkladı. Alınan karara göre, Umre yapacak Müslümanların Kovid-19'a karşı bağışıklık kazanması gerekiyor.

DHA06 Nisan 2021 Salı 11:36 - Güncelleme: 06 Nisan 2021 Salı 11:36
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Müslüman alemi dünyayı etkisi altına alan Kovid-19'un gölgesinde Ramazan'a giriyor. Suudi Arabistan, Umre ibadeti için Ramazan ayıyla birlikte uygulanacak yeni şartları açıkladı. Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, Ramazan ayı boyunca Umre ziyareti için sadece aşılanmış ve koronavirüse yakalanıp atlatmış kişilere izin verileceğini açıkladı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, Ramazan ayı boyunca sadece aşılanmış ve koronavirüse yakalanıp atlatmış kişilere umre izni verileceği belirtildi. Bu kapsamda Kovid-19 aşısının iki dozunu da yaptırmış kişilerin, ilk dozu aldıktan sonra üzerinden en az iki hafta geçmiş kişilerin ve Kovid-19'a yakalanıp iyileşmiş kişilerin umre için kabul edileceği ifade edildi.

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