Suudi Arabistan'dan umre yapmak isteyen Katarlılara ''yeni internet sitesi''

Ülkenin resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan, umre ibadetini yerine getirmek isteyen Katarlıların başvurularını almak için elektronik bir bağlantı tahsis ettti.

Katar yönetiminin, önceki siteye erişimi engellemesinin ardından yeni sitenin açıldığı belirtilen haberde, umrecilerin ibadet için gelmelerinin kolaylaştırılması ve karşılaştıkları tüm engellerin ortadan kaldırılması amacıyla böyle bir adımın atıldığı kaydedildi.

Katar'dan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Katar yönetimi, geçen hafta Suudi Arabistan'dan, hac ve umre ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlarına gerekli kolaylığın gösterilmesini istemişti.

Katar Vakıflar ve İslami İşler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'dan, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi ülkeler ile diğer Arap ve Müslüman ülkelere gösterilen kolaylıkların, Katar vatandaşları ile bu ülkede ikamet eden Katarlılara da gösterilmesinin istendiği kaydedilmişti.

Açıklamada, Katar vatandaşlarının kutsal toprakları ziyaret etmesinin önünde bazı engeller olduğu belirtilerek, Doha'dan Cidde'ye doğrudan uçuşlara hala izin verilmediği, ayrıca Riyad yönetiminin hava yolunu kullanamayan kişilerin kullandığı tek sınır kapısını da kapalı tuttuğu ifade edilmişti.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı 7 Mayıs'ta, Katarlıların umre ziyaretinden memnuniyet duyulduğunu ve doğrudan kayıt yaptırabilmeleri için özel bir internet sitesi açıldığını duyurmuştu.

Katar'daki Ulusal İnsan Hakları Komitesi (NHRC) ise bir gün sonra yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın umre ibadetini yerine getirmek isteyen Katarlılar için doğrudan kayıt yaptırabilecekleri internet sitesi açmasının "göstermelik ve yetersiz" olduğunu belirtmişti.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır'ın 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Körfez bölgesindeki kriz nedeniyle Katarlı hacı adaylarının Suudi Arabistan'a gelişleri konusunda bazı sıkıntılar yaşanmıştı. Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in talimatıyla hacı adaylarının Katar'a ait olmayan bir hava yolu şirketi ya da kara yoluyla ülkeye gelebileceği açıklanmıştı.

NHRC, şubat ayında yaptığı açıklamada da Suudi Arabistan'ın hac ve umre ibadetini siyasete alet ettiğini ileri sürerek, buna karşı uluslararası mekanizmalara başvuracaklarını duyurmuştu. Açıklamada, Suudi Arabistan'ın, Katar vatandaşları ile bu ülkede ikamet eden vatandaşlarının üç yıldır hac ibadetlerini yerine getirmelerinin önüne birtakım engeller çıkardığı belirtilmişti.