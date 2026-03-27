27 Mart 2026 Cuma / 9 Sevval 1447
Dünya

Suudi Arabistan'dan vatandaşlarına çağrı: Ülkeyi terk edin

Suudi Arabistan, Lübnan'da bulunan vatandaşlarına, 'güncel gelişmeler' sebebiyle Lübnan topraklarını derhal terk etmeleri çağrısını tekrarladı.

AA27 Mart 2026 Cuma 11:55 - Güncelleme:
Suudi Arabistan'ın Beyrut Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, ülkede bulunan Suudi Arabistan vatandaşlarına "Lübnan'a yönelik seyahat yasağı" kararına uyarak bölgeden derhal ayrılmaları istendi.

Ülkede yaşanan "güncel gelişmelerin etkisi" sebebiyle bu kararın alındığı belirtilen açıklamada, "Herhangi bir acil durumun yaşanması halinde büyükelçilikle iletişime geçilmesi gerekliliği" vurgulandı.

Suudi Arabistan, bölgedeki güvenlik durumu sebebiyle vatandaşlarına daha önce de Lübnan'a seyahat etmeme ve bu ülkeden ayrılma uyarısında bulunmuştu.

- İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 1116 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Sosyal İşler Bakanı Hanin es-Seyyid de İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Elazığ'da korkutan deprem: O anlar güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
