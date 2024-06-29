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Dünya

Suudi Arabistan'dan, vatandaşlarına ''Lübnan'a seyahat etmeme ve bu ülkeden ayrılma'' çağrısı

Suudi Arabistan, İsrail-Lübnan sınırında yükselen tansiyon nedeniyle Lübnan'da bulunan vatandaşlarına 'ülkeyi terk etme ve bu ülkeye seyahatlerini iptal etme' çağrısı yaptı.

AA29 Haziran 2024 Cumartesi 22:04 - Güncelleme:
Suudi Arabistan'dan, vatandaşlarına ''Lübnan'a seyahat etmeme ve bu ülkeden ayrılma'' çağrısı
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Suudi Arabistan'ın Beyrut Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, İsrail-Lübnan sınırındaki gelişmelerin yakından takip edildiği belirtilerek, vatandaşlardan ülkeyi acilen terk etmeleri ve bu ülkeye seyahatlerini iptal etmeleri istendi.

Büyükelçilik, acil durumlarda vatandaşlarının kendileriyle iletişim kurması gerektiğini bildirdi.

- BÖLGEDE ÇATIŞMALARIN BÜYÜMESİ ENDİŞESİ ARTIYOR

Son dönemde İsrail ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan-İsrail sınırında yaşanan çatışmaların şiddetlenmesi ve İsrail'in son dönemde Lübnan'a yönelik "büyük bir saldırıya yönelik operasyonel planları onayladığını" açıklamasının ardından bölgede çatışmaların büyümesi endişesi artıyor.

Daha önce ABD, Rusya, Makedonya, Kanada, Kuveyt, Almanya, İngiltere ve Hollanda, vatandaşlarına Lübnan'dan ayrılmayı da içeren seyahat uyarıları yapmıştı.

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