Suudi Arabistan'dan Yemen'e akaryakıt yardımı

Suudi Arabistan'ın Yemen'in İmarı ve Kalkınması Programı'nın Twitter hesabından konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Program kapsamında gönderilen 30 bin tonluk akaryakıt türevlerinin içeriği hakkında detaylı bilgi verilmeyen açıklamada, akaryakıt yardımının Aden'deki petrol limanına ulaştığı aktarıldı.

Açıklamada, gönderilen akaryakıt yardımının Yemen'deki ticari hareketliliği canlandırmak için 70 elektrik santralinin işletilmesine katkıda bulunacağı belirtildi.

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre, programın müdür yardımcısı Ahmed el-Yahya, Kasım 2022 ile Nisan 2023 arasında Yemen'e yapılan toplam akaryakıt yardımlarının yaklaşık 250 bin ton olduğunu söyledi.

Yemen hükümeti, 29 Eylül'de Suudi Arabistan'dan 200 milyon dolar değerinde akaryakıt temin edilmesi için anlaşma imzalandığını duyurmuştu.

Suudi Arabistan'ın Yemen'in İmarı ve Kalkınması Programı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Yemen'e 26 Ekim ve 17 Aralık 2022 ile 18 Şubat 2023'te 75'şer bin tonluk akaryakıt gönderildiği belirtilmişti.

Yemen'in birçok vilayetinde elektrik santrallerinde kullanılan dizel yakıtın tükenmesi nedeniyle sık sık elektrik kesintisi yaşanıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.