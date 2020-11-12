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Dünya

Suudi Arabistan'ın Lahey Büyükelçiliği: Elçilik binası korkakça bir saldırının hedefi oldu

Suudi Arabistan'ın Lahey Büyükelçiliği, elçiliği hedef alan silahlı saldırı için 'korkakça' ifadesini kullandı.

AA12 Kasım 2020 Perşembe 17:43 - Güncelleme: 12 Kasım 2020 Perşembe 17:44
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Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada, "Elçilik binası korkakça bir saldırının hedefi oldu. Binanın bulunduğu yer güvenlik kordonuna alındı; çevredeki yollar da kapatıldı." ifadeleri kullanıldı.

Olay yerinden delillerin toplandığı ve güvenlik önlemlerinin artırıldığı kaydedilen açıklamada, saldırıda elçilik çalışanlarından hiç kimsenin zarar görmediği belirtildi.

Suudi Arabistan hükümetinin de saldırıyı şiddetle kınadığı aktarılan açıklamada, olayın arkasında bulunanların adalet önüne çıkarılması çağrısında bulunuldu.

- Lahey Belediye Başkanı: "Saldırı kabul edilemez"

Lahey Belediye Başkanı Jan van Zanen de, Lahey'deki Suudi Arabistan büyükelçiliğine yapılan silahlı saldırının "kabul edilemez" olduğunu belirterek, “Bu saldırı uluslararası barış ve adalet şehri olan Lahey’e ait bir şey değil.” dedi.

Van Zanen, büyükelçilikle görüştüğünü ve desteğini bildirdiğini ifade ederek. "Polis soruşturmayı sürdürüyor ve umarım bu soruşturma sonucunda anlamsız şiddetin faili tutuklanır.” diye konuştu.

Suudi Arabistan'ın Lahey Büyükelçiliğine bugün silahlı saldırı düzenlenmiş, en az 20 el ateş edildiği belirtilmişti.

Hollanda polisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, saldırıda kimsenin yaralanmadığı ve olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı kaydedilmişti.

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