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Dünya

Suudi Arabistan'ın MBC televizyon kanalının Irak'taki yayın lisansı 'Sinvar ve Heniyye' gerekçesiyle iptal edildi

Irak Medya ve İletişim Başkanlığı, Şii milis liderlerin yanı sıra İsrail saldırısında hayatını kaybeden Hamas lideri Yahya Sinvar'ı ve İsmail Heniyye'yi 'terörist' olarak nitelemesi dolayısıyla Suudi Arabistan'ın MBC televizyon kanalının Irak'taki yayın lisansını iptal etti.

AA19 Ekim 2024 Cumartesi 20:45 - Güncelleme:
Suudi Arabistan'ın MBC televizyon kanalının Irak'taki yayın lisansı 'Sinvar ve Heniyye' gerekçesiyle iptal edildi
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Irak haber ajansı INA'nın haberine göre, Irak Medya ve İletişim Başkanlığı, Irak'taki MBC kanalının lisansını iptal etme kararı aldı.

Başkent Bağdat'ta Şii milis yapıları destekleyen bir grup, Şii milis liderlerin yanı sıra İsrail saldırısında hayatını kaybeden Hamas lideri Sinvar'ı ve İsmail Heniyye'yi "terörist" olarak nitelemesinin ardından MBC'nin binasını basmıştı.

BİNADAKİ MALZEMELERE ZARAR VERİLDİ

Şii milis liderlerinden Ebu Mehdi Mühendis ile Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve Hamas liderleri Heniyye ile Sinvar'ı "terörist" olarak tanımlayan yayını protesto eden grup, binadaki bazı malzemelere zarar vermişti. Gruptakiler, binanın dış kapısını da ateşe vermişti.

HAMAS'TAN TEPKİ

Hamas, İsmail Heniyye ve Yahya Sinvar ile bazı şahsiyetlerin İsrail'e karşı eylemlerini terörizm olarak tanımlayan Suudi Arabistan merkezli MBC kanalına tepki göstermişti.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Filistin halkı, bir yılı aşkın süredir siyonist varlık ve terörist ordusunun benzeri görülmemiş bir soykırım savaşı ve terör saldırısına maruz kalırken, Arapça yayın yapan MBC adlı bir kanal, karanlık ve kışkırtıcı bir rapor yayınlayarak direniş hareketini ve liderlerini hedef alıyor ve Filistin direnişinin işgalciye karşı eylemlerini terörizm olarak nitelendiriyor. Bu, direnişi ve sembollerini şeytanlaştırmaya çalışan siyonist propagandayla örtüşen ahlaki bir çöküştür." ifadelerine yer verilmişti.

Açıklamada ayrıca kanaldan yayınla ilgili özür dilemesi istenmişti.

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