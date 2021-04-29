Suudi Arabistan'ın sebze meyve ithalatını durdurma kararı Lübnan'daki ekonomik krizi derinleştirdi

AA 29 Nisan 2021 Perşembe 11:29 - Güncelleme: 29 Nisan 2021 Perşembe 11:32

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Suudi Arabistan'ın 23 Nisan'da aldığı söz konusu karardan sonra Riyad ile ilişkilerine önem verdiklerini dile getirmiş ve güvenlik güçlerine kaçakçılıkla mücadelede önlemleri artırmaları talimatı vermişti.

Lübnan Tarım Bakanı Abbas Murteza AA muhabirine yaptığı açıklamada, Lübnan'ın tarım ürünleri ihracatının yüzde 22'sini Körfez ülkelerine yaptığını ve Suudi Arabistan'ın aldığı kararın tarım sektörü için şok etkisi yarattığını söyledi.

Ülkesinin Suudi Arabistan ile iletişime geçmek için adım atacağını kaydeden Murteza, kaçakçılık girişiminde dahli olanlar ile ilgili de bazı tedbirler alınacağını dile getirdi.

Murteza, konunun halen yargıda olduğunu ve bundan dolayı herhangi bir hüküm veremediklerini, yargının vereceği kararı beklediklerini ifade etti.

- Çiftçilerin malları elinde kaldı

Ekonomi uzmanı Velid Ebu Süleyman da Suudi Arabistan'ın kararıyla Lübnan'da tarım sektörünün büyük zarara uğrayacağını söyledi.

Suudi Arabistan'ın Lübnan'dan yılda yaklaşık 50 milyon dolar değerinde tarım ürünü ve narenciye ithal ettiğini dile getiren Ebu Süleyman, çiftçilerin mallarının ellerinde kalacağını ifade etti.

Ebu Süleyman ayrıca tarım işçilerinin de maaşları ödenemediği için işten çıkarılacaklarını ve krizin devam etmesi durumunda işsizliğin daha da artacağını sözlerine ekledi.

- Depoya geri dönüyor

Ülkenin kuzeyindeki Beka ili Çiftçiler Birliği Başkanı İbrahim Terşişi ise Suudi Arabistan'a ihraç edilen ürünlerin kara ve deniz yoluyla Lübnan'da ihracatçıların deposuna geri dönmeye başladığını belirtti.

Zararlarının yalnız maddi olmadığını kaydeden Terşişi, "Tükeniyoruz Yurtdışında bizimle hiçbir ilgisi olmayan bir eylemden dolayı ismimiz lekeleniyorsa, zararımız her şeyden önce manevidir." ifadelerini kullandı.

- Suudi Arabistan'ın aldığı karar

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı 23 Nisan'da, Lübnan'dan gelen konteynerlerde uyuşturucu madde bulunması üzerine bu ülkeden yapılan ithalatın pazar gününden itibaren durdurulmasına karar vermişti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Lübnan menşeli uyuşturucu kaçakçıları tarafından Suudi Arabistan'a yönelik eylemlerde artış yaşanması nedeniyle alınan kararın, Lübnan makamları bu tür eylemleri durdurmak için gerekli tedbirleri alıncaya kadar yürürlükte kalacağı ifade edilmişti.

Suudi Arabistan Beyrut Büyükelçisi Velid el-Buhari de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son 6 yılda Lübnan'dan Suudi Arabistan'a sokulmaya çalışılan 600 milyon uyuşturucu hapın ele geçirildiğini aktarmıştı.