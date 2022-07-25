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Dünya

Suudi Arabistanlı bir iş insanı Lübnan'da kaçırıldı

Lübnan'da Hizbullah'ın etkin olduğu Baalbek-Hermel vilayetinde Suudi Arabistanlı bir iş insanının kaçırıldığı bildirildi.

AA25 Temmuz 2022 Pazartesi 12:33 - Güncelleme:
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Lübnan basınında çıkan haberlere göre, ismi açıklanmayan Suudi Arabistan vatandaşı, mülk satın almak için Baalbek-Hermel'in Şaravne ilçesine gitti.

Suudi iş insanının burada kimliği henüz tespit edilemeyen kişi veya kişilerce önce alıkonulduğu, ardından kaçırıldığı kaydedildi.

Lübnan güvenlik güçlerinin kaçırılan Suudi Arabistanlının bulunması için olay bölgesinde bazı evlere operasyon düzenlediği ancak henüz bir sonuç elde edilemediği aktarıldı.

Ülkenin kuzeydoğusunda, Suriye sınırı yakınında yer alan Baalbek-Hermel vilayeti Hizbullah'ın etkinliği ile biliniyor.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yine Hizbullah'ın etkin olduğu Dahiye bölgesinde, 11 Temmuz'da, Suudi Arabistan yönetimine muhalif, diasporada faaliyet gösteren bir partinin kurucusu Mani el-Yami öldürülmüştü.

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