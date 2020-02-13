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Dünya

Suudi Arabistanlı hukuk örgütünden ''Filistinlilere yönelik yeni gözaltı dalgası'' açıklaması

Suudi Arabistan yönetiminin, ülkede ikamet eden Filistinlilere yönelik yeni bir gözaltı dalgası başlattığı belirtildi.

AA13.02.2020  14:34 - Güncelleme: 13.02.2020  15:40

Suudi Arabistan'da tutukluların haklarını savunan "Düşünce Mahkumları" adlı Twitter hesabından yapılan açıklamada, Riyad yönetiminin Filistin direnişine destek oldukları iddiasıyla ülkede ikamet eden Filistinlileri keyfi gözaltına aldığı ifade edildi.

Açıklamada, gözaltına alınanlar arasında "Nisan 2019'da gözaltına alınan kişilerin çocukları ve yakınlarının" yer aldığı kaydedildi.

Filistin direnişinin desteklenmesinin gözaltı gerektiren bir suç olmadığı vurgulanan açıklamada, gözaltına alınanların bir an önce serbest bırakılması çağrısında bulunuldu.

Cidde'de yaşayan Hamas yöneticisi Muhammed Salih el-Hadari (81) ve büyük oğlu Hani Nisan 2019'da gözaltına alınmıştı. Hadari ve oğlunun 8 Mart'ta Ceza Mahkemesi'ne çıkarılması bekleniyor.

"Düşünce Mahkumları", 10 Şubat'taki açıklamasında, başsavcılığın gözaltındakilere yöneltilen "meşru olmayan yollarla direnişe fon sağlama, Filistinli ve Ürdünlü tutuklular için ruhsatsız örgütler oluşturma" suçlamalarını 8 Mart'ta Ceza Mahkemesi'ne sunmaya hazırlandığını bildirmişti.

Merkezi Cenevre'de bulunan Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi, 6 Eylül 2019 tarihli raporunda, "Suudi Arabistan’da 60 Filistinlinin zorla kaybettirildiği"ni kaydetmişti.

Riyad yönetimi, Suudi Arabistan'daki Filistinli tutuklular meselesine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

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