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Suudi Bakan Cubeyr, Kaşıkçı'ya ilişkin soruları yanıtlamadı

Suudi Arabistan'ın Dış İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Cubeyr, BM İnsan Hakları Konseyi'nde yaptığı konuşmada, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine değinmezken, gazetecilerin bu konudaki ısrarlı sorularına da yanıt vermedi.

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Suudi Arabistan'ın Dış İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el-Cubeyr, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nde yaptığı konuşmada, ülkesinin, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın rehberliğinde insan hakları alanında pek çok alanda ilerleme katettiğini söyledi. Cubeyr, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ise değinmedi.

Suudi Bakan Cubeyr, İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde devam eden BM İnsan Hakları Konseyi'nin 40'ıncı oturumunda yaptığı konuşmada, hükümetinin, Konsey'in dünyadaki insan haklarını destekleme ve korumadaki rolüne büyük önem verdiğini belirtti.

BM'nin insan hakları mekanizmalarıyla iş birliği yapacaklarını dile getiren Cubeyr, ülkesinin Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın rehberliğinde insan hakları alanında pek çok ilerleme katettiğini savundu.

Cubeyr'in konuşmasında gazeteci Kaşıkçı cinayetine ilişkin ise herhangi bir açıklamada bulunmaması dikkati çekti.

Konuşmasının ardından salon dışına çıkan Cubeyr, gazetecilerin Kaşıkçı cinayetine ilişkin ısrarlı sorularıyla karşılaştı. Cubeyr, cinayet hakkında ve cinayeti soruşturan BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard ile iş birliği yapıp yapmayacakları yönündeki ısrarlı sorulara yanıt vermedi.

Suudi gazeteci Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda katledilmişti.

Cinayetin üzerinden geçen sürede Kaşıkçı'nın ne zaman, nerede ve nasıl öldürüldüğüyle ilgili bilgiler ortaya çıksa da cesedinin nerede olduğu konusu hala netlik kazanmadı.

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