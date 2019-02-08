Suudi Prens'in Kaşıkçı cinayetinin sinyalini bir yıl önceden verdiği iddia edildi

ABD merkezli yayım yapan NewYork Times gazetesinin istihbarat raporlarına dayandırdığı habere göre Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölüm emrini 2017 yılında verdi.

Veliaht Prens İbn Selman'ın 2017 yılında yardımcısı Turki Aldakhil ile yaptığı görüşmelerde o sıralarda Washington Post gazetesinde köşe yazısı yazmaya başlayan Cemal Kaşıkçı hakkında, "Suudi Arabistan'a iade edilmeli. Bu yöntem de işe yaramazsa Kaşıkçı'yı mermi ile takip edeceğim." dediği ortaya çıktı.

Cemal Kaşıkçı'nın katilleri arasında zikredilen ve Riyad yönetimi tarafından "görevden alınan" Muhammed bin Selman'ın danışmanı Saud el Kahtani'nin ise o dönemde Muhammed bin Selman'ı Kaşıkçı hakkında uyardığı belirtildi. Haberde yer alan bilgiye göre Saud el Kahtani, İbn Selman ile yaptığı görüşmede, Kaşıkçı'ya karşı yapılacak herhangi bir hamleninin riskli olduğunu ve uluslararası bir kargaşaya yol açabileceğini söyledi. Veliaht Prens İbn Selman ise Kahtani'nin endişelerine, "Suudi Arabistan, kendi vatandaşlarına nasıl davranacağı noktasında uluslararası kamuoyunu dikkate almamalı." şeklinde karşılık verdi.

2017 yılının sonlarında Muhammed bin Selman, ülke içerisinde gerçekleştirdiği yumuşak saray darbesiyle ülkenin en yetkili ve etkili ikinci adamı olmuş ve çok sayıda muhalif gazeteci, prens ve aktivisti yolsuzluk soruşturması bahanesiyle hapse atarak iktidarını pekiştirmişti.