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  • Suudi Prens'e sert tepki: Bu açıklamalar işgalci İsrail'den başka kimseye hizmet etmiyor
Dünya

Suudi Prens'e sert tepki: Bu açıklamalar işgalci İsrail'den başka kimseye hizmet etmiyor

Hamas, Filistin yönetimine ağır eleştirilerde bulunan ve Filistinli liderleri 'nankörlükle' suçlayan eski Suudi Arabistan Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Prens Bender bin Sultan'a tepki gösterdi. Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, 'Bu açıklamalar, işgalci İsrail'den başka kimseye hizmet etmiyor.' dedi.

AA08 Ekim 2020 Perşembe 15:32 - Güncelleme: 08 Ekim 2020 Perşembe 15:38
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Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Suudi Prens'in dün Al Arabiya televizyonuna verdiği röportajda yaptığı açıklamalara işaret ederek, "Bu açıklamalar, işgalci İsrail'den başka kimseye hizmet etmiyor." ifadelerini kullandı.

Ebu Zuhri, Suudi Prens Bin Sultan'ın sözlerinin üzücü olduğunu vurguladı.

- SUUDİ PRENS'TEN FİLİSTİNLİ LİDERLERE "NANKÖRLÜK" SUÇLAMASI

Suudi Prens, dün Al Arabiya televizyonuna verdiği röportajda, "Filistinli liderlerin nankörlüğünün ardından Filistin yönetimine güvenmenin zor olduğunu ancak bunun Filistin halkının davasına olan bağlılıklarını etkilemeyeceğini" söylemişti.

Bin Sultan, "Filistin yönetiminin Türkiye ile İran'ı Mısır ve Körfez ülkelerinden daha önemli gördüğünü ve Filistin meselesinin çözümünden kaçtığını" ileri sürmüştü.

Suudi Prens Bin Sultan ayrıca, Gazze'yi "Gazze Şeridi'ne yönelik ablukanın kaldırılması ve Filistin meselesinin çözümü için gece gündüz çalışan Mısır'a terör ihraç etmekle" suçlamıştı.

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