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Dünya

Suudi troller susturuldu

Twitter, Suudi Arabistan merkezli 88 bin Twitter kullanıcısının hesabını ‘yanlış bilgi ve reklam içerikli e-mail yaydıkları’ gerekçesiyle kapattıklarını açıkladı.

22.12.2019  03:42 - Güncelleme: 22.12.2019  03:42

Konuya ilişkin açıklama yapan sosyal medya platformu Twitter, kapsamlı bir araştırma sonrası bu kararı aldıklarını belirtti. Yapılan açıklamada, kapatılan hesaplardan en az 6 bininin Suudi yönetiminin desteklediği propaganda faaliyetlerinde yer aldığı kaydedilirken, bu hesapların Suudi yetkililer hakkında pozitif bilgi yaydığı ifade edildi. Ayrıca İran’a yaptırım uygulanması da dahil olmak üzere, Suudi Arabistan’ın bölgesel çıkarları konusunda çeşitli propaganda yapan söz konusu hesapların, otomatik e-mail ve paylaşım için üçüncü parti programlar kullandığı kaydedildi.

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