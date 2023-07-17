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Dünya

Suudi Veliaht, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunduğu Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman tarafından resmi törenle karşılandı.

AA17 Temmuz 2023 Pazartesi 23:25 - Güncelleme:
Suudi Veliaht, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı resmi törenle karşıladı
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Veliaht Prens Muhammed Bin Selman, Al Salam Sarayı'na gelişinde Erdoğan'ı makam aracından inerken karşıladı.

Erdoğan ve Selman'ın tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşları çalındı.

Veliaht Prens Selman ile tören kıtasını denetleyen Erdoğan, askerleri selamladı. İki ülke heyetlerinin takdiminin ardından Erdoğan ve Selman heyetler arası görüşmeye geçti.

Törende Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ömer Çelik, Zafer Sırakaya, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

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