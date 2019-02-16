İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,28
  • 5,9675
  • 224.216
  • 102.715
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Suudi Veliaht Prens Selman'ın Pakistan ziyareti bir günlüğüne ertelendi

Pakistanlı yetkililer, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın Pakistan’a yapacağı ziyaretin bir günlüğüne ertelendiğini açıkladı. Haber Suudi Arabistan delegesini Başkent İslamabad’da olağanüstü güvenlik tedbirleriyle karşılamaya hazırlanan ekip tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Detay vermeyen Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Muhammed bin Selman’ın 2 günlük bir ziyaret için Pazar günü İslamabad’a geleceğini programının değişmediğini açıkladı. Muhammed bin Selman’ın 2017’de veliaht prensi olarak atanmasından sonra Pakistan’a yapacağı ilk ziyaret olacağı kaydedildi.
 
Muhammed bin Selman’ın daha önce iş adamlarından oluşan bir heyetle Pakistan’a cumartesi günü gelmesinin planlandığı ancak Pakistanlı yetkililer, cumartesi günü Suudi Arabistanlı iş adamları ile yapılacak görüşmenin kaçınılmaz bazı sebepler yüzünden ertelendiğini, prensin daha az sayıda iş adamı ile Pakistan’a geleceğini belirtti.
 
Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın ziyaretinden sonra Suudi iş adamlarının Pakistan’a 7 milyar dolarlık yatırım yapmasının beklendiği kaydedildi.
 
Prens Muhammed bin Selman’ın bu ziyaretin ardından Pakistan’ın komşu ülkesi Hindistan’ı da ziyaret etmesinin planlandığı belirtildi. Geçen Perşembe günü silahlı milislerin Keşmir’in Hindistan kontrolündeki kesime bombalı bir saldırı yaparak 41 kişiyi öldürmesi üzerine Pakistan ile Hindistan arasında gerilimi artırmıştı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi saldırıdan Pakistan’ı sorumlu tutmuş ve bu saldırının cevapsız kalmayacağı açıklamasında bulunmuştu. Pakistan Hindistan’ın suçlamasını reddetti. Suudi Arabistan Keşmir’in Hindistan kontrolünde bulunan bölgeye yapılan saldırıyı şiddetle kınamıştı.
 
Pakistan; gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın geçen sene Suudi Arabistan’ın İstanbul konsolosluğunda öldürülmesinde töhmet altında bulunan Muhammed bin Selman’a destek vermişti. Bunun üzerine Pakistan Başbakanı İmran Han’ın Suudi Arabistan’da Ekim ayında yapılan bir yatırım konferansına katılmasının ardından Suudi Arabistan daha önce Pakistan’a yapacağı fakat iptal ettiği 6 milyar dolarlık  yardım paketini imzalamıştı. Suudi Arabistan, Kaşıkçı cinayetinde Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın dahli bulunduğu iddiaları üzerine bir seri yatırım anlaşmasını iptal etmişti.
 
Suudi Arabistan, Prens Muhammed bin Selman’ın dahlinin bulunmadığını, Kaşıkçı’yı öldürme planından haberi olmadığını iddia ediyor.

Hain FETÖ´cüler için ´saygı duruşu´ istemiş

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Çöken binanın bilirkişi raporu çıktı

Çöken binanın bilirkişi raporu çıktı

Eskişehir'de fahri konsolos intihar etti

Eskişehir'de fahri konsolos intihar etti

YSK: 91 bin 93 seçmemin kaydı donduruldu

YSK: 91 bin 93 seçmemin kaydı donduruldu

TÜRKSAT'ı işgal eden darbecilere rekor ceza onandı

TÜRKSAT'ı işgal eden darbecilere rekor ceza onandı

İYİ Parti-CHP adayının Kapadokya’da kaçak inşaatı çıktı

İYİ Parti-CHP adayının Kapadokya’da kaçak inşaatı çıktı

Bir ilde daha tanzim satış noktası açıldı

Bir ilde daha tanzim satış noktası açıldı

8 yıl önce başlanan dev proje hizmete giriyor

8 yıl önce başlanan dev proje hizmete giriyor

CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nde skandallar bitmiyor

CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nde skandallar bitmiyor
 

POPÜLER HABERLER

Trabzon’da 2 oto ustası, 1 yılda yaptı

Trabzon’da 2 oto ustası, 1 yılda yaptı

Adana'da bir taksiden 102 pompalı tüfek ve yüzlerce kurusıkı tabanca ele geçirildi

Adana'da bir taksiden 102 pompalı tüfek ve yüzlerce kurusıkı tabanca ele geçirildi

Alman hükümetinin 'F-35' kararına tepki yağdı

Alman hükümetinin 'F-35' kararına tepki yağdı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA