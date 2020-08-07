İSTANBUL 32°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
07 Ağustos 2020 Cuma / 17 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3104
  • EURO
    8,6691
  • ALTIN
    483.436
  • BIST100
    1032.1
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Seri katil Prens hakkında korkunç iddia! Suikast timi göndermiş!
Dünya

Seri katil Prens hakkında korkunç iddia! Suikast timi göndermiş!

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, eski bir Suudi istihbarat yetkilisinin öldürülmesi için Kanada'ya bir suikast timi göndermekle suçlanıyor. İstihbarat görevlisinin ifadeleri ile Kaşıkçı cinayetinin benzerlikleri dikkat çekiyor. Eski üst düzey Suudi istihbarat görevlisi Saad Cebri, 106 sayfalık iddianamede Selman'ın, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinden 13 gün sonra peşinden suikast timi gönderdiğini söyledi.

07 Ağustos 2020 Cuma 09:28 - Güncelleme: 07 Ağustos 2020 Cuma 10:02
ABONE OL

Selman'ın, rakibi olarak gördüğü Prens Nayif'i "vatana ihanet" suçlamasıyla gözaltına aldırmasının ardından Nayif'in emrinde çalışan Cebri, öldürülme endişesi ile Kanada'ya kaçmıştı.

Eski üst düzey Suudi istihbarat görevlisi Saad Cebri, Washington'da açılan davada Selman'ı suçladı. Cebri, 106 sayfalık iddianamede Selman'ın, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinden 13 gün sonra peşinden suikast timi gönderdiğini söyledi.

TRT Haber'de yer alan habere göre, İddianame göre başarısız suikast planı, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'da öldürülmesinin hemen sonrasına rastlaması ile de dikkat çekiyor. 3 yıl önce ülkesinden kaçan Cebri, olaydan bu yana da özel güvenlik korumasında yaşıyor. Dava dosyasına göre suikast planı, Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı'nda Kanada gümrük birimlerinin, ekipten şüphelenmesi sonucu açığa çıktı.

CEBRİ: SELMAN HAKKINDA BİLDİKLERİM BENİ HEDEF YAPTI

İddianamede, Cebri'nin hedef alınmasının veliaht prensin, muhalifleri susturmak için başlattığı kampanyanın parçası olduğu vurgulandı.

Suç mahallerindeki izleri ortadan kaldırmada uzmanlaşmış "Kaplan Mangası" adı verilen suikast timinin Cebri'yi öldürmek için görevlendirildiği belirtildi. Bu yönüyle, Cebri'nin ifadeleri ile Kaşıkçı cinayetinin benzerlikleri dikkat çekiyor. 

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.