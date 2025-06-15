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Dünya

Suudi Veliaht Prensi, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüştüğü ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını kınadığı belirtildi.

AA15 Haziran 2025 Pazar 01:47 - Güncelleme:
Suudi Veliaht Prensi, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü
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Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Bin Selman, Pezeşkiyan ile telefonda görüştü.

Görüşmenin başında İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin yakınları için başsağlığı dileğinde bulunan Bin Selman, İsrail'in, İran'ın egemenliği ve güvenliğine zarar veren ve uluslararası yasa ve normları ihlal eden saldırılarını kınadı.

Bu saldırıların, krizi çözmek için devam eden diyaloğu baltaladığını, gerginliğin azaltılmasını ve diplomatik çözümler bulunmasını amaçlayan çalışmaları engellediğini kaydeden Bin Selman, anlaşmazlıkların çözümünde güç kullanılmaması ve diyalog yolunun benimsenmesi gerektiğini vurguladı.

Pezeşkiyan ise İsrail'in saldırganlığını kınayan duruşundan ötürü Bin Selman'a teşekkür etti.

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