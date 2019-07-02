Suudi Arabistan'dan 'İsrail' kararı!

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Suudiler topraklarını İsrail’e kiralıyor

ORTADOĞU’DA birbirini resmen tanımamasına rağmen, İran karşıtı Amerikan stratejisinde ortaklaşan Suudi Arabistan ve İsrail arasındaki gizli ilişkiler askeri bir boyuta taşındı.

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Gulf Online gazetesinin haberine göre, terör devleti İsrail, Suudi Arabistan’da askeri üs inşa etmek üzere Riyad ile görüşmelere başladı. Bölgede gözlem uçuşu yapan uçaklarının iniş yapabileceği ve ikmal desteği alabileceği ‘kapalı bir havaalanı’ inşa etmek isteyen işgalci İsrail’in, bir aydır talebini kabul etmesi için Suudilerle temasta olduğu kaydedildi. 

VAZGEÇİLMEZ BİR PAZAR

Kiralanacak araziye İsrail askerlerinin de yerleştirileceği belirtilirken, Riyad yönetiminin Tel Aviv’i vazgeçilmez bir askeri pazar olarak gördüğü dile getirildi. Haberde ayrıca, İsrail’in, Arap ve Müslüman bir ülkenin derinliklerine girebildiği kadar girmeye çalıştığı da aktarıldı. Anlaşma sağlanırsa tarihte ilk defa terör devleti İsrail’in bir Arap

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