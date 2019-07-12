Suudiler ve BAE Suriye’yi karıştırdı

Türkiye’nin yanlarında olduğunu ve Kandil’den gelerek ülkelerini işgal edenlere karşı savaştıklarını söyleyen Şueytat lideri Raco “Fırat’ın doğusunu YPG/PKK, Suudiler ve BAE teslim almış durumda. Suudi Bakan Tamer El Sabhan’ın, Suriye’de YPG işgalindeki bölgede görüştüğü sözde Arap temsilciler, eski DEAŞ yöneticileridir. Haziran ayında da BAE’den bir heyet gelmişti. Bunlar bazı zayıf kişileri parayla satın aldılar. Suudi Arabistan ve BAE artık bizim aşiret bölgelerimizden ellerini çeksin” ifadelerini kullandı.