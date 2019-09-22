14 Eylül'de Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Saudi Aramco'ya düzenlenen saldırının yankıları devam ediyor.

Saldırı sonrası başta ABD'nin ve bazı Suudi makamların, ''Saldırının arkasında İran var.'' iddiaları ile ilgili açıklamalarda bulunan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, Suudi Arabistan'ın Husilere yönelik misillemelemesine işaret ederek, iddialar hakkında 'kurgu' nitelemesinde bulundu.

Zarif açıklamasında, ''Suudi rejimi İran'ı suçladı. Petrol tesislerine saldırı sonrası Husilere misilleme yaparak BM'nin ateşkes kararını ihlal ediyor. Suudilerin kendilerinin bile, 'saldırıyı İran'ın yaptığına' inanmadığı çok açık.'' dedi.

Saudi Aramco'nun tesislerine yönelik saldırı sonrası, ABD ve Suudi Arabistan İran'ı suçlarken, Husiler saldırıyı yaptıkları yazılı açıklama ile üstlendi.