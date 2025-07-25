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Dünya

Süveyda ilinde sivillerin tahliyesi sona erdi! Cenazeler yakında çıkarılacak

Süveyda'da geçtiğimiz haftalarda başlayan çatışmaların ardından Dürzi lider Hikmet el-Hecri'ye bağlı grupların kontrolündeki bölgelerden en az 1200 ailenin tahliyesi tamamlandı. Öte yandan, çatışmalarda hayatını kaybedenlerin cenazelerinin çıkarılması için çalışma başlatıldığı ifade edildi.

AA25 Temmuz 2025 Cuma 20:43 - Güncelleme:
Süveyda ilinde sivillerin tahliyesi sona erdi! Cenazeler yakında çıkarılacak
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Suriye Afet Bakanlığının 22 Temmuz'da yaptığı açıklamaya göre, Süveyda ilinde çıkan son çatışmalarda 100 kişi öldü, 561 kişi yaralandı.

Çatışmaların ardından Süveyda kentinden tahliye edilen en az 1200 aile, Ürdün sınırındaki Dera ilinde 128 geçici barınma merkezine yerleştirildi.

Süveyda'da, 19 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilen kapsamlı ateşkesin ardından çatışmalar sona erdi. Aynı gün Suriye Kızılayı tarafından hazırlanan insani yardımları taşıyan konvoy, ülkenin güneyindeki Busra el-Şam kenti üzerinden Süveyda'ya ulaştı.

Araçlarda 4 bin gıda paketi, 10 bin şişe içme suyu, akaryakıt ve 66 ton un olduğu belirtildi.

Çatışmalarda hayatını kaybedenlerin cenazelerinin gelecek günlerde Süveyda'dan çıkarılması planlanıyor.

SÜVEYDA'DAKİ ÇATIŞMALAR

Süveyda'da 13 Temmuz'da Bedevi Araplar ile bazı Dürzi gruplar arasında silahlı çatışmalar başladı. Müdahaleye gelen Suriye güvenlik güçleri, pusuya düşürüldü.

Büyüyen çatışmalar ateşkesle durduruldu ancak Hikmet el-Hecri'ye bağlı Dürzi güçler ateşkesi bozdu.

İsrail ordusu, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vurdu.

Suriye ordusu Süveyda'dan çekilirken, Hecri grubu, Bedevi aileleri yerinden etmeye ve infazlara başladı. Dışarıdan binlerce aşiret savaşçısı, Bedevi Araplara desteğe geldi.

Suriye yönetimi, 19 Temmuz'da güvenlik güçlerini Süveyda'da yeniden konuşlandırmaya başlayıp Bedevi ve aşiret savaşçılarının kentten çıkmasını sağladı.

  • süveyda
  • çatışma
  • tahliye

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