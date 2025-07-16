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Dünya

Şiddetli çatışmalara sahne oluyordu! Süveyda'da ateşkese varıldı

Suriye hükümeti ile Dürziler arasında Süveyda'da ateşkes anlaşmasına varıldı. Anlaşma kapsamında Süveyda'nın tamamen hükümet güçlerinin kontrolüne geçeceği aktarıldı.

AA16 Temmuz 2025 Çarşamba 17:39 - Güncelleme:
Şiddetli çatışmalara sahne oluyordu! Süveyda'da ateşkese varıldı
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Süveyda'daki güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ateşkesin sağlandığı ve silahların sustuğu Süveyda'da anlaşma uyarınca tüm askeri faaliyetler durdurulacak.

Taraflar, Süveyda kent merkezindeki Dürzi güçlerin, Suriye Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığına bağlı olarak faaliyet göstermesinde ve kamu kurumlarının Şam yönetimi tarafından devralınmasında anlaştı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI ANLAŞMAYI DOĞRULADI

Suriye haber ajansı SANA'ya bilgi veren bir İçişleri Bakanlığı kaynağı da anlaşmayı doğruladı.

Anlaşmanın sağlanmasının ardından Süveyda genelinde çatışmalar durdu.

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