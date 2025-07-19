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Dünya

Süveyda'da ateşkes çağrılarına rağmen şiddetli çatışmalar yaşanıyor

Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde, Bedevi Araplar ile bazı Dürzi silahlı gruplar arasında çatışmalar devam ederken, kent merkezi ve kırsalında yoğun çatışmalar yaşanıyor.

AA19 Temmuz 2025 Cumartesi 13:02 - Güncelleme:
Süveyda'da ateşkes çağrılarına rağmen şiddetli çatışmalar yaşanıyor
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Yerel Bedevi Arap aşiretleri ile onlara destek için ülkenin farklı bölgelerinden gelen aşiret savaşçılarının Süveydalı bazı Dürzi silahlı gruplarla çatışmaları, kent merkezinin batı ve kuzeybatısına denk düşen Ankud Kavşağı, Beledi Parkı, Ümran Tişrin Kavşağı, Sanayi bölgesi ve Muhallak Garbi mıntıkalarında yaşanıyor.

Ağır ve hafif silahların kullanıldığı şiddetli çatışmalarda, Dürzi lider Hikmet el-Hecri'ye bağlı güçlerin yoğun keskin nişancı desteğine sahip olduğu görülüyor.

AA'nın kent içinden yaptığı çekimlerde ve dron görüntülerinde birçok noktadan dumanların yükseldiği görülürken silah sesleri de duyuluyor.

Kent merkezindeki AA muhabiri, silahların susturulması için Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan ateşkes çağrısına karşın bulundukları bölgede ve çevresinde şiddetli çatışmalara tanıklık etti.

Süveyda kırsalındaki şiddetli çatışmalar ise Mecdel ve Um Zeytun köylerinde yaşanıyor.

Bu arada, yaklaşık 100 araçtan oluşan güvenlik güçlerinin konvoyu başkent Şam'dan Süveyda'ya doğru hareket etti.

Suriye Cumhurbaşkanlığı, yerel taraflar arasındaki çatışmayı durdurmak üzere bölgede güvenlik güçlerinin konuşlanma yapacağını duyurmuştu.

Süveyda'da yüzlerce aile çatışmaların yaşandığı yerlerden çıkarılarak güvenli bölgelere yerleştirildi.

Dera Valiliği, Dürzi silahlı guruplar tarafından 2 bin 500'den fazla Bedevi aşiretlerine mensup yerinden edilen aile tespit edildiğini bildirdi.

  • Süveyda
  • ateşkes
  • çatışma

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