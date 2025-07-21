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Dünya

Süveyda'da bilanço ağırlaşıyor: Ölü sayısı 558'e yükseldi

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Süveyda'da Bedevi Araplar ve aşiret güçlerinden oluşan ittifak ile bazı Dürzi gruplar arasındaki çatışmalarda ölümleri belgelenenlerin sayısının 558'e çıktığını bildirdi.

AA21 Temmuz 2025 Pazartesi 15:11 - Güncelleme:
Süveyda'da bilanço ağırlaşıyor: Ölü sayısı 558'e yükseldi
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Suriye'de sivillere yönelik hak ihlallerini belgeleyen SNHR'den yapılan açıklamaya göre, 13-20 Temmuz'da Süveyda'daki çatışmalarda ölümleri belgelenenlerin sayısı 558'e yükseldi. Hayatını kaybedenler arasında 11 çocuk, 17 kadın, 6 sağlık personeli ve 2 medya çalışanı yer aldı.

SNHR ayrıca, 783'ten fazla kişinin farklı derecelerde yaralandığını da ifade etti.

Suriye İnsan Hakları Ağı, 13-18 Temmuz tarihlerinde Süveyda'daki çatışmalarda 6'sı çocuk, 9'u kadın en az 321 kişinin yaşamını yitirdiğini, 436'dan fazla kişinin yaralandığını bildirmişti.

Bedevi Araplar ve aşiret güçlerinden oluşan ittifak ile bazı Dürzi gruplar arasındaki çatışmalar, Şam yönetimi ile arabulucu ülkelerin girişimiyle son buldu.

- SÜVEYDA'DAKİ ÇATIŞMALAR

Süveyda'da 13 Temmuz'da Bedevi Araplar ile bazı Dürzi gruplar arasında silahlı çatışmalar başladı. Müdahaleye gelen Suriye güvenlik güçleri pusuya düşürüldü.

Büyüyen çatışmalar ateşkesle durduruldu. Ancak Hikmet el-Hecri'ye bağlı Dürzi güçler ateşkesi bozdu.

İsrail ordusu, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vurdu.

Suriye ordusu, Süveyda'dan çekilirken Hecri grubu, Bedevi aileleri yerinden etmeye ve infazlara başladı. Dışarıdan binlerce aşiret savaşçısı, Bedevi Araplara desteğe geldi.

Şam yönetimi ile arabulucu ülkelerin girişimiyle sağlanan ateşkesin ardından Suriye yönetimi, 19 Temmuz'da güvenlik güçlerini Süveyda'da yeniden konuşlandırmaya başlayıp Bedevi ve aşiret savaşçılarının kentten çıkmasını sağladı.

Suriye hükümetinin yardım konvoyunun Süveyda'ya girişi ise Hecri'ye bağlı gruplarca engellendi.

Süveyda merkezinde Hecri'ye bağlı güçlerce zorla yerinden edilen yüzlerce kişiden oluşan Bedevi aileler, 21 Temmuz sabahı bölgeden tahliye edilmeye başlandı.

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