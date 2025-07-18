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Dünya

Süveyda'da çıkan çatışmalarda en az 321 kişi öldü

Suriye'nin güneyinde bulunan Süveyda ilinde, Bedevi Araplar ve aşiret güçlerinden oluşan ittifak ile bazı Dürzi gruplar arasındaki çatışmalarda en az 321 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

AA18 Temmuz 2025 Cuma 16:19 - Güncelleme:
Süveyda'da çıkan çatışmalarda en az 321 kişi öldü
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Suriye'de sivillere yönelik hak ihlallerini belgeleyen SNHR'den yapılan açıklamaya göre, 13-18 Temmuz tarihlerinde Süveyda'daki çatışmalarda 6'sı çocuk, 9'u kadın en az 321 kişi yaşamını yitirdi, 436'dan fazla kişi yaralandı.

Bedevi Araplar ve aşiret güçlerinden oluşan ittifak ile bazı Dürzi gruplar arasındaki çatışmalar, Süveyda ilinin batı ve kuzey hatlarında sürüyor.

SÜVEYDA'DAKİ ÇATIŞMALAR VE İSRAİL SALDIRILARI⁠

Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde 13 Temmuz'da Bedevi Arap aşiretleri ile bazı Dürzi silahlı gruplar arasında küçük çaplı çatışmalar başladı.

Bölgeye sevk edilen Suriye güvenlik güçlerine, bazı Dürzi grupların saldırılarında onlarca asker öldü.

Güvenlik güçleri ile yerel silahlı bazı Dürzi gruplar arasındaki çatışmaların büyümesinin ardından taraflar arasında ateşkes sağlandı.

Ateşkes kısa sürede bozulurken İsrail ordusu, Suriye güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledi.

İsrail hava kuvvetleri, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vurdu.

Süveyda'da aynı gün hükümet ile yerel gruplar arasında ateşkes yeniden sağlanırken İsrail savaş uçakları Şam ve Dera'ya saldırılar düzenledi.

Anlaşmanın ardından bazı Dürzi silahlı grupların Bedevi Arapları zorla yerlerinden çıkarmaya başlamasıyla iki taraf arasında dün çatışmalar yeniden alevlenirken güvenlik güçleri müdahil olmadı.

Güvenlik güçlerinin çekildiği Süveyda'da, çatışmalar ve İsrail'in saldırılarında, yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Çatışmalar nedeniyle gıda, elektrik ve su temin edilemeyen bölgede insani kriz yaşanıyor.

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