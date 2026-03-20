  Süveyda'da güvenlik operasyonu: Çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Dünya

Süveyda'da güvenlik operasyonu: Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Suriye'nin güneyindeki Süveyda ili çevresinde düzenlenen operasyonda, yasa dışı silah sevkiyatı girişimi engellendi. Operasyon kapsamında çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

AA20 Mart 2026 Cuma 21:23 - Güncelleme:
Suriye İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, güvenlik birimlerinin Busra Şam ile Beka yolu üzerinde yasa dışı grupların silah sevkiyatı girişimini tespit ettiği belirtildi.

Güvenlik güçlerinin müdahalesi sırasında şüphelilerin ateş açması üzerine çatışma çıktığı kaydedildi.

Çatışmada 2 şüphelinin etkisiz hale getirildiği, 2 kişinin yaralandığı, 2 kişinin ise gözaltına alındığı bildirildi.

Operasyon kapsamında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiği, güvenlik güçlerinin ise bölgede asayişi sağlama ve yasa dışı unsurlarla mücadele çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

ÖNERİLEN VİDEO

MSB'den duygulandıran 18 Mart paylaşımı: O Türk milletinin dimdik duran iradesidir

Kapat
Video yükleniyor...

