Suveyda'da silahlı yerel gruplar rejim güçlerine kentten çıkmaları için 24 saat süre tanıdı

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, kentte, yerel grupların temsilcileri ile rejim heyeti arasında görüşme yapıldı.
Suveydalı gruplar görüşmede, rejimden il genelinden güçlerini çekmesini istedi. Çatışma istemediklerini belirten silahlı gruplar, rejim güçlerine kentten çıkmaları için 24 saat süre tanıdı.MUHALİFLERLE DOĞRUDAN BİR BAĞLARI BULUNMUYOR
Söz konusu silahlı yerel grupların diğer askeri muhaliflerle doğrudan bir bağı bulunmuyor.
Suveyda genelinde halk, 1 yılı aşkın süredir rejim karşıtı gösteriler yapıyor. Gösterilerde muhaliflerin "devrim bayrağı" yer alıyor.
SURİYE'DEKİ GELİŞMELER
Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle, rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.
30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.
Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı.
Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi, terörden kurtarılmıştı.