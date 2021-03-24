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Dünya

Süveyş Kanalı'nda büyük kriz! Açılması en az iki gün sürecek

Mısır'daki Süveyş Kanalı, 400 metrelik bir geminin karaya oturması yüzünden tıkandı. Kanalın açılmasının 'en az iki gün' süreceği ifade ediliyor.

24 Mart 2021 Çarşamba 08:53 - Güncelleme: 24 Mart 2021 Çarşamba 08:53
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Mısır'daki Süveyş Kanalı, geçiş sırasında 400 metrelik bir geminin karaya oturması nedeniyle trafiğe kapandı.

59 metre genişliğindeki Ever Green adlı geminin kurtarılması için römorklarla çekme operasyonu başlatıldı.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Mısır basını, Süveyş Kanalı yetkililerine dayandırdıkları haberlerde kanalın açılmasının "en az iki gün" süreceğini bildirdi.

Çin'den Hollanda'nın Rotterdam kentine gitmekte olan Ever Green, Akdeniz'e ulaşmak için Süveyş Kanalı'nın kuzeyinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı karaya oturdu.

2018 yılında inşa edilen gemi, Evergreen Marine şirketi tarafından işletiliyor.

Dünyanın en önemli ticaret geçiş yollarından biri olan Süveyş Kanalı'nı yılda yaklaşık 19 bin gemi kullanıyor.

Dünyadaki deniz ticaretinin yüzde 10'u 193 kilometre uzunluğundaki bu kanaldan geçiyor.

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