Süveyş Kanalı'nda deniz trafiği yeniden açıldı

AA 24 Mart 2021 Çarşamba 15:25 - Güncelleme: 24 Mart 2021 Çarşamba 15:25

Süveyş Kanalı İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, kanalda bu sabah kaza yapan dev konteyner gemisini kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Bununla birlikte kanalın yeniden deniz trafiğine açıldığı bilgisi verilen açıklamada, geminin ülkede yaşanan kum fırtınası ve kötü hava koşulları neticesinde görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle kıyıya çarparak kaza yaptığı ifade edildi.

Süveyş Kanalı'nda bu sabah Evergreen isimli konteyner gemisi rotadan çıkarak kıyıya çarpmıştı.

Geminin dar kanalda enlemesine sıkışarak geçiş yolunu kapatması sonucu kanalda deniz trafiği tamamen durmuştu. 400 metre uzunluğunda, 59 metre genişliğinde ve 224 bin ton ağırlığındaki konteyner gemisinin Çin'den yola çıkarak Hollanda'ya gitmekte olduğu öğrenilmişti.