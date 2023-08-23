Süveyş Kanalı'nda trafik normale döndü

Süveyş Kanalı İdaresi, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformu hesabından bir paylaşım yaptı.

Kanaldan geçen bazı gemilerin fotoğraflarının yer aldığı paylaşımda, Süveyş Kanalı'nda gemi trafiğinin normale döndüğü belirtildi.

Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Usame Rabi, Süveyş Kanalı'nda arızalanan sıvılaştırılmış doğalgaz tankeri "BW LESMES" adlı geminin aniden durması ve makinelerdeki arıza nedeniyle şiddetli rüzgarın da etkisiyle manevra kabiliyetini kaybetmesi sonucu arkasından gelen petrol tankeri BURRI'nın ona "hafifçe sürtmesiyle" kanalda bir süre trafiğin aksadığını açıklamıştı.

Rabi, teknik ekiplerin derhal müdahale ettiğini, gemilerin kıyıya doğru yanaştırılmaya başlandığını ve birkaç saat içinde kanalda trafiğin çift taraflı düzene gireceğine işaret etmişti.