Süveyş Kanalı'ndaki kaza... Ürdün: Ramazan ayı sonuna kadar yeterli gıda stokumuz bulunuyor

AA 28 Mart 2021 Pazar 15:54 - Güncelleme: 28 Mart 2021 Pazar 15:55

Ürdün resmi haber ajansı PETRA'da yer alan habere göre, Sanayi, Ticaret ve Tedarik Bakanlığı, Süveyş'teki kazanın ülkesindeki temel ihtiyaç malzemelerine etkisine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Kazanın ülkedeki temel gıda stokunu etkilemediği belirtilen açıklamada, "Ramazan ayı sonuna kadar yeterli gıda stoku var. Ramazan ayı için ihtiyaç duyulan malzemelerin çoğu kazadan önce ülkeye girdi. Süveyş Kanalı'na ihtiyaç duyulmaksızın alternatif kara ve deniz sınırlarından da gıda maddelerinin ithalatı yapılabilmektedir." denildi.

Açıklamada ayrıca Ürdün'e hareket eden ancak geminin karaya oturması nedeniyle kanalda beklemek zorunda kalan gemilerin büyük bir kısmında, otomobil, kimyasal maddeler, küçük ve büyük baş hayvanların yanı sıra, mısır ve soya fasülyesi gibi malzemelerin olduğu bilgisi verildi.

Ürdün Deniz İdaresi de Süveyş Kanalı'nın yeniden açılmasının ardından yaşanacak muhtemel gelişmeler kapsamında ülkenin güneyindeki Akabe Limanı'nda alarm durumuna geçildiğini duyurmuştu.

Süveyş Kanalı'nda 24 Mart'ta karaya oturarak tüm dünyada deniz ticaretini etkileyen "The Ever Given" isimli geminin yeniden yüzdürülmesi için yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Usame Rabi, dün geminin karaya oturması nedeniyle kanalın kuzey ve güneyinde 321 geminin geçiş için beklemek zorunda kaldığını açıklamıştı.

Dünyanın en önemli su yollarından biri olan Süveyş Kanalı'nda 24 Mart'ta dev bir konteyner gemisi ülkede yaşanan kum fırtınası ve kötü hava koşulları neticesinde görüş mesafesinin kısalması nedeniyle kıyıya çarparak kaza yapmıştı.

"The Ever Given" isimli geminin dar kanalda enlemesine sıkışarak geçiş yolunu kapatması sonucu kanalda uzun gemi kuyrukları oluşmuş ve deniz trafiğinin durması nedeniyle ham petrol ve LNG sevkiyatlarında aksamalar yaşanmıştı.

Süveyş Kanalı İdaresi, aynı gün deniz trafiğinin normale döndüğünü açıklamış ancak 25 Mart'ta geminin yeniden hareket edene kadar Süveyş Kanalı'ndaki seyrüsefer trafiğinin askıya alındığını duyurmuştu.

Söz konusu geminin sahibi Japon firma da 26 Mart'ta yaptığı açıklamada, geminin yeniden yüzdürülmesine yönelik girişimlerde "zorluklarla karşılaşıldığını" bildirmişti.