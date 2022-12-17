İsveç'te kaçan 4 şempanzeyi silahla öldüren hayvanat bahçesi ağır eleştiri altında

Furuvik kentinde aynı isimli Hayvanat Bahçesi yetkilileri Perşembe günü basın açıklaması yaparak barınaklarından kaçan ve hayvanat bahçesinde serbestçe dolaşan 3 şempanzeyi vurarak öldürmek zorunda kaldıklarını duyurdu. Yetkililer, dün 2 şempanzenin ise kımıldamadan yattığını, durumlarını tespit etmek için yakından inceleme yapamadıklarını belirtti. Bugün yapılan açıklamayla bir şempanzenin daha öldüğü, birinin ise ağır yaralı olduğu ve kaçan şempanzelerin barınaklarına geri döndüğü teyit edildi. Furuvik Hayvanat Bahçesi yetkilileri, iki günlük süre zarfında durumu kontrol altına alamadıkları ve şempanzelerin öldürülmesiyle sonuçlanan olaylar zinciri konusunda basında ağır eleştirilerin hedefi oldu.

'HIZLI, GÜÇLÜ VE KORKUSUZLAR'

Perşembe günü yapılan açıklamada "Şempanzeler barışçıl olarak algılanabilir, ancak son derece tehlikelidirler. Hızlı, çok güçlü ve genellikle korkusuzdurlar. Durum hızla hayatı tehdit eden bir hale dönüşebilir... Bir şempanze, insan güvenliğini riske atarak barınağının dışına çıktığında anestezi bir seçenek değildir. Sakinleştirici içeren okla ateş etmek için hayvana çok yakın olmanız gerekir. Bu, sakinleştiricinin etkisinin 10 dakika kadar sürebileceği gerçeğiyle birleştiğinde, insanların güvenliği için büyük bir tehlike anlamına gelir. Bir şempanze parkta başıboş dolaştığında, ne yazık ki öldürmek için ateş etmeniz gerekir" ifadelerini kullandı.

'CİDDİ BİR BAŞARISIZLIK'

Yetkililer, dün şempanzelerin hala serbestçe dolaştığını, barınaklarına geri dönmediklerini vurgulayarak kendilerine yöneltilen eleştirilerle ilgili "Birçoğunuzun bize kızdığını, üzüldüğünü ve hayal kırıklığına uğradığını tamamen anlıyoruz. Ortaya çıkan durumun tüm sorumluluğunu üstleniyoruz" açıklamasını yaptı.

Bugün yapılan açıklamada ise şempanzelerin barınaklarına geri döndüğü ve tehlike arz etmediği ifade edilerek "Yaşananlar bir trajedidir. Tüm durum için son derece üzgünüz ve bu bizim açımızdan ciddi bir başarısızlıktır" denildi.