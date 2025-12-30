İSTANBUL 14°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Aralık 2025 Salı / 11 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,9429
  • EURO
    50,606
  • ALTIN
    6049.08
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Sydney'deki kanlı saldırı sonrası İslamofobi tırmanışta
Dünya

Sydney'deki kanlı saldırı sonrası İslamofobi tırmanışta

Avustralya Ulusal İmamlar Konseyi, Sydney'deki kanlı saldırının ardından ülkede Müslümanlara yönelik nefretin arttığını, özellikle başörtülü kadınların hedef alındığını belirtti.

AA30 Aralık 2025 Salı 10:41 - Güncelleme:
Sydney'deki kanlı saldırı sonrası İslamofobi tırmanışta
ABONE OL

Avustralya Ulusal İmamlar Konseyi, Sydney kentinde 15 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından ülkedeki İslamofobi vakalarında artış görüldüğünü, özellikle başörtüsü takan kadınların hedef alındığını bildirdi.

ABC News'in haberine göre, Avustralya Ulusal İmamlar Konseyine bağlı İslamofobiyle Mücadele Girişiminden yapılan açıklamada, 14 Aralık'taki saldırıdan bu yana bildirilen Müslüman karşıtı nefret olaylarında yaklaşık yüzde 200 artış kaydedildiği belirtildi.

Açıklamada, bildirilen vakalar arasında engelli bireylere destek veren bir Müslüman çalışanın müşterilerini otobüse bindirdiği sırada yoldan geçen bir çift tarafından başörtüsünün yırtılması, işe giden başörtülü bir kadına yumurta atılarak hakaret edilmesi ve başörtüsü takan bir kadına tükürülmesi gibi olayların yer aldığı aktarıldı.

Saldırıların büyük bölümünün kadınlara yönelik olduğu ve özellikle Sydney'de yoğunlaştığı belirtilen açıklamada, çok sayıda cami ve İslami merkezin de vandalizme uğradığı ya da polise bildirilen ciddi güvenlik olaylarına maruz kaldığı ifade edildi.

New South Wales (NSW) Başbakanı Chris Minns de artan saldırganlığa ilişkin haberleri "dehşet verici" ve "iğrenç" şeklinde nitelendirerek, "Irkçılığa müsamaha gösterilmeyecek. Bu, kanunsuzluk ya da misilleme değil, toplumumuzdaki nefret dolu ırkçılıktır." değerlendirmesinde bulundu.

- AVUSTRALYA'DAKİ SİLAHLI SALDIRI

Avustralya'nın New South Wales eyaletine bağlı Sydney kentindeki Bondi Plajı'nda 14 Aralık'ta iki kişi silahlı saldırı düzenlemişti.

Polis, 15 kişinin hayatını kaybettiği ve 42 kişinin yaralandığı silahlı saldırıda, saldırganların baba oğul olduğunu açıklamıştı.

Şüphelilerden birinin öldüğünü, yaralı diğer zanlının gözaltına alındığını aktaran polis, saldırının, terör örgütü DEAŞ'tan "etkilenerek düzenlendiğini" belirtmişti.

Başbakan Albanese, saldırının Yahudi Avustralyalılara yönelik olduğunu kaydetmişti.

Silahlı saldırıya cesurca müdahale ederek şüphelilerden birinin elinden silahını alan Ahmed el-Ahmed, Avustralya basınında gündem olmuştu.

  • Müslüman nefreti
  • Başörtülü kadınlar
  • Avustralya İmamlar Konseyi

ÖNERİLEN VİDEO

Park halindeki aracı çukur yuttu! Sahibinin sözleri şaşırttı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.