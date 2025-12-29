İSTANBUL 7°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Aralık 2025 Pazartesi / 10 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,9416
  • EURO
    50,6084
  • ALTIN
    6188.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Sydney'deki katliamın kahramanı Suriyeli Ahmed konuştu: İnsanların çığlıklarını duymak istemiyordum
Dünya

Sydney'deki katliamın kahramanı Suriyeli Ahmed konuştu: İnsanların çığlıklarını duymak istemiyordum

Avustralya'da 15 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya müdahale eden Suriyeli Ahmed el-Ahmed, cesaretiyle büyük bir faciayı önledi. Avustralya'daki saldırının kahramanı Ahmed saldırgana müdahale anını, 'Duygusal olarak bir şey yapıyorum. Vücudumda, beynimde bir güç hissediyorum. İnsanların önümde öldürülmesini görmek istemiyorum. Silahının sesini duymak istemiyorum. İnsanların çığlık attığını, yalvardığını, yardım istediğini görmek istemiyorum.' diye aktardı.

AA29 Aralık 2025 Pazartesi 11:20 - Güncelleme:
Sydney'deki katliamın kahramanı Suriyeli Ahmed konuştu: İnsanların çığlıklarını duymak istemiyordum
ABONE OL

Avustralya'nın Sydney kentinde 15 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya cesurca müdahale ederek saldırganlardan birinin elinden silahını alan Suriyeli Ahmed el-Ahmed, tek amacının daha fazla masum insanın öldürülmesini engellemek olduğunu belirtti.

Ahmed, Avustralya'nın New South Wales eyaletine bağlı Sydney kentindeki Bondi Plajı'nda düzenlenen silahlı saldırıda yaşananlara ilişkin CBS News'e demeç verdi.

Saldırgan ile mücadele anını anlatan Ahmed, "Onun sırtına atladım ve vurdum. Sağ elimle onu tutarak, uyarmak için silahını bırak, yaptığın şeyi bırak gibi bir şey söylemeye başladım." ifadelerini kullandı.

Ahmed, saldırgana müdahale anını "Duygusal olarak bir şey yapıyorum. Vücudumda, beynimde bir güç hissediyorum. İnsanların önümde öldürülmesini görmek istemiyorum. Silahının sesini duymak istemiyorum. İnsanların çığlık attığını, yalvardığını, yardım istediğini görmek istemiyorum." diye aktardı.

O anda tek amacının saldırganın elinden silahı almak ve masum insanların öldürülmesini engellemek olduğunu vurgulayan Ahmed, "Birçok hayat kurtardığımı biliyorum, ama kaybedilenler için üzülüyorum." dedi.

- AVUSTRALYA'DAKİ SİLAHLI SALDIRI

Avustralya'nın New South Wales eyaletine bağlı Sydney kentindeki Bondi Plajı'nda 14 Aralık'ta iki kişi silahlı saldırı düzenlemişti.

Polis, 15 kişinin hayatını kaybettiği ve 42 kişinin yaralandığı silahlı saldırıda, saldırganların baba oğul olduğunu açıklamıştı.

Şüphelilerden birinin öldüğünü, yaralı diğer şüphelinin gözaltına alındığını aktaran polis, saldırının, terör örgütü DEAŞ'tan "etkilenerek düzenlendiğini" belirtmişti.

Başbakan Albanese, saldırının Yahudi Avustralyalılara yönelik olduğunu kaydetmişti.

Silahlı saldırıya cesurca müdahale ederek şüphelilerden birinin elinden silahını alan Ahmed el-Ahmed, Avustralya basınında gündem olmuştu.

Sydney kahramanından Suriye kararı

"Ahmed, sen bir kahramansın"

Katilin "Sydney" algısı çöktü
  • Avustralya Kahramanı
  • Silahlı Saldırı
  • Hayat Kurtaran Cesaret

ÖNERİLEN VİDEO

Park halindeki aracı çukur yuttu! Sahibinin sözleri şaşırttı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.