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Dünya

Sydney'deki saldırganın kimliği belirlendi

Avustralya'nın Sydney kentindeki alışveriş merkezinde 6 kişiyi bıçaklayarak öldüren ve polis tarafından vurularak etkisiz hale getirilen saldırganın Joel Cauchi olduğu bildirildi.

AA14 Nisan 2024 Pazar 12:01 - Güncelleme:
Sydney'deki saldırganın kimliği belirlendi
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New South Wales Polisi tarafından yapılan açıklamada, Sydney'in doğusundaki Westfield Bondi Junction alışveriş merkezindeki bıçaklı saldırıyı Joel Cauchi'nin gerçekleştirdiği belirtildi.

Cauchi'nin ruhsal hastalıkları bulunduğu ifade edilen açıklamada, polisin bu saldırının terörle ilişkisi olmadığını değerlendirdiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada ayrıca, saldırının motivasyonunu açıklayabilecek herhangi bir istihbarat, kanıt veya bilgiye henüz erişilemediği kaydedildi.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, yaptığı açıklamada, olaya müdahale eden ve Couchi'yi etkisiz hale getiren Amy Scott için "başkalarının yardımına koşan mükemmel bir komiser" ifadesini kullandı.

Sydney'deki alışveriş merkezinde dün düzenlenen bıçaklı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Saldırgan, olay yerinde kendisine müdahale eden polis memuru Amy Scott tarafından vurularak öldürülmüştü.

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