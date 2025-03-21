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Dünya

Szijjarto'dan güvenlik teklifi: Türkiyesiz gerçekçi olmaz

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, 'Türkiye ve Rusya dahil edilmeden Avrupa'nın güvenlik mimarisinden bahsetmek gerçekçi değildir' ifadelerini kullandı.

AA21 Mart 2025 Cuma 14:33 - Güncelleme:
Szijjarto'dan güvenlik teklifi: Türkiyesiz gerçekçi olmaz
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Szijjarto, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Dışişleri Bakanlığı'ndaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi ve barışın sağlanması için verdiği çabalar nedeniyle Fidan'ı tebrik ettiğini belirten Szijjarto, "İki taraf arasında, (ABD Başkanı) Donald Trump'tan önce yalnızca Türkiye başarılı olabildi." dedi.

Szijjarto, Ukrayna'da barışın sağlanması için şimdi bir ümit olduğuna işaret ederek, "Mümkün olan her araçla Rus-ABD görüşmelerinin başarılı olmasını diliyoruz, destekliyoruz. Brüksel'in savaş yanlısı politikalarıyla barış görüşmelerine engel oluşturmamasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilir bir Avrupa güvenlik mimarisinden ancak Rusya ve Türkiye'nin de dahil olmasıyla söz edilebileceğini vurgulayan Szijjarto, Avrupa'da bazı ideolojik fanatikler olduğunu ve bu konuda aksi görüşler belirttiklerini ancak bu görüşlerin zayıf temeller üzerinde durduğunu söyledi.

Macar Bakan Szijjarto, "Türkiye ve Rusya dahil edilmeden Avrupa'nın güvenlik mimarisinden bahsetmek gerçekçi değildir." diye konuştu.

  • Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto
  • Bakan Szijjarto
  • Dışişleri Bakanı hakan fidan

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