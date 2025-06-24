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Dünya

Taci Askeri Üssü'ne İHA saldırısı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, bir insansız hava aracının (İHA) Irak ordusuna ait Taci Askeri Üssü'ndeki bir noktayı hedef aldığı bildirildi.

AA24 Haziran 2025 Salı 07:21 - Güncelleme:
Taci Askeri Üssü'ne İHA saldırısı
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Bağdat Operasyonlar Komutanı Korgeneral Velid et-Temimi, konuyla ilgili ülkenin resmi haber ajans INA'ya açıklamalarda bulundu.

Tanımlanamayan bir İHA'nın, Taci Askeri Üssü'ndeki bir noktayı hedef aldığını bildiren Temimi, saldırıda can kaybının yaşanmadığını söyledi.

Temimi, olayla ilgili detayların daha sonra açıklanacağını belirtti.

Bazı yerel medya organlarında, söz konusu saldırının üste bulunan Fransız yapımı bir radarı hedef aldığı iddia edildi.

Daha önce ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin kaldığı Taci Askeri Üssü, 2020 yılında Irak ordusuna teslim edilmişti.

IRAK: HAVA SAHAMIZIN YENİDEN AÇILMASI BÖLGESEL İSTİKRARA BAĞLI

Irak Ulaştırma Bakanlığı Sözcüsü Meysem Safi, ülke hava sahasının yeniden açılmasının bölgesel güvenlik durumunun istikrarı ve Irak'a etkisine bağlı olduğunu söyledi.

Safi, AA muhabirinin "Irak hava sahasının ne zaman yeniden açılacağı" sorusuna, "Irak hava sahasının yeniden açılması, bölgesel güvenlik durumunun istikrarına ve bunun Irak üzerindeki etkisine bağlı." cevabını verdi.

Hava sahasının açılmasına ilişkin işlemlerin, Irak Hava Seyrüsefer Kurumu, Irak Ulaştırma Bakanlığı ve Irak Sivil Havacılık Kurumunun değerlendirmeleri doğrultusunda yapıldığını belirten Safi, koşulların uygun olması ve ilgili kurumların onayı halinde hava sahasının açılabileceğini kaydetti.

Bağdat yönetimi, İsrail'in İran'a saldırı başlatması sonrası hava sahasını kapattığını duyurmuştu.

İran'ın Katar'daki ABD üssüne saldırısı sonrası açık olan Uluslararası Basra Havalimanı da uçuşlara kapatılmıştı.

  • Bağdat
  • İHA saldırısı
  • Taci Askeri Üssü

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