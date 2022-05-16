İSTANBUL 23°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Mayıs 2022 Pazartesi / 15 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    15,5469
  • EURO
    16,2266
  • ALTIN
    907.405
  • BIST100
    2390.79
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Tacik basını yazdı: Afganistan-Tacikistan sınırında silahlı çatışma
Dünya

Tacik basını yazdı: Afganistan-Tacikistan sınırında silahlı çatışma

Afgan yetkililer kaynak gösterilerek Tacik basınında yer alan haberde, Afganistan-Tacikistan sınırında silahlı çatışma çıktığı bildirildi.

AA16 Mayıs 2022 Pazartesi 20:42 - Güncelleme:
ABONE OL

Afgan yetkililer kaynak gösterilerek Tacik basınında yer alan haberde, Tacikistan sınır koruma görevlileri ile Afganistan'daki Taliban güçleri arasında iki ülke sınırının kesiştiği Şerhan Bandar sınır bölgesinde silahlı çatışma çıktığı kaydedilirken, çatışmada ölen veya yaralananların olduğuna ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.

Yaklaşık 4 saat süren çatışmaya taraflar arasındaki sözlü gerilimin neden olduğu aktarılan haberde, ilk önce Taliban'ın ateş açtığı kaydedildi.

Tacik yetkililer çatışmaya ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapmadı.

Tacikistan sınır koruma görevlileri, 8 Mayıs'ta Tacik-Afgan sınırındaki Tacikistan topraklarına Afganistan'dan ateş edildiğini kaydederken daha sonra söz konusu saldırıyı DEAŞ'ın Afganistan kolu üstlenmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.