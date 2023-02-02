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Dünya

Tacikistan, 2022'de Afganistan ve Özbekistan'a 2,5 milyar kilovatsaat elektrik sattı

Tacikistan, 2022'de komşusu Afganistan ve Özbekistan'a 2 milyar 500 milyon kilovatsaat elektrik ihraç etti.

AA2 Şubat 2023 Perşembe 21:38 - Güncelleme:
Tacikistan, 2022'de Afganistan ve Özbekistan'a 2,5 milyar kilovatsaat elektrik sattı
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Tacik Elektrik Kurumundan yapılan açıklamaya göre, Tacikistan, 2022'de Afganistan ve Özbekistan'a toplam 2 milyar 500 milyon kilovatsaat elektrik sevk ederken, geçen sene Tacikistan'ın bu ülkelere elektrik ihracatı bir önceki yıla kıyasla yüzde 5 artış gösterdi.

Geçen yıl Tacikistan, komşusu Afganistan ve Özbekistan'a bir önceki yıla kıyasla 118,4 milyon kilovatsaat fazla elektrik ihracı yaptı.

Tacikistan'ın sattığı bir kilovatsaat elektrik için Afganistan'ın 4,11 sent, Özbekistan'ın 2 sent ödediği biliniyor.

Ülke, sonbahardan itibaren ilkbahara kadar komşu ülkelere elektrik ihracatını geçici olarak askıya alıyor.

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