Tacikistan, 2022'de Afganistan ve Özbekistan'a 2,5 milyar kilovatsaat elektrik sattı

Tacik Elektrik Kurumundan yapılan açıklamaya göre, Tacikistan, 2022'de Afganistan ve Özbekistan'a toplam 2 milyar 500 milyon kilovatsaat elektrik sevk ederken, geçen sene Tacikistan'ın bu ülkelere elektrik ihracatı bir önceki yıla kıyasla yüzde 5 artış gösterdi.

Geçen yıl Tacikistan, komşusu Afganistan ve Özbekistan'a bir önceki yıla kıyasla 118,4 milyon kilovatsaat fazla elektrik ihracı yaptı.

Tacikistan'ın sattığı bir kilovatsaat elektrik için Afganistan'ın 4,11 sent, Özbekistan'ın 2 sent ödediği biliniyor.

Ülke, sonbahardan itibaren ilkbahara kadar komşu ülkelere elektrik ihracatını geçici olarak askıya alıyor.