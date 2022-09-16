Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman: Güvenlik alanında iş birliği ŞİÖ'nün önceliği olarak kalmalıdır.

Cumhurbaşkanı Rahman, ŞİÖ'nün Semerkant Zirvesi'nin genişletilmiş toplantısında konuşma yaptı.

ŞİÖ'nün kendi bölgesindeki güvenlik sorunlarına özel önem verdiğini kaydeden Rahman, "ŞİÖ ülkelerinin tüm çabalarına rağmen, günümüzde de örgüt bölgesinde çatışmalar ortaya çıkıyor. Güvenlik alanında iş birliği ŞİÖ'nün önceliği olarak kalmalıdır." dedi.

Rahman, özellikle bölge ülkelerini olumsuz etkileyen Afganistan'daki çalkantılı duruma dikkati çekerek, ŞİÖ ülkelerinin bu ülkedeki durumu yakından izlemesi ve bu konuda daha aktif davranması gerektiğini vurguladı.

ŞİÖ bünyesinde ayrı bir uyuşturucuyla mücadele yapısının oluşturulması gerektiğini dile getiren Rahman, gıda güvenliğinin önemini vurguladı ve örgüte üye ülkelerin tarım sektöründe iş birliği yapması gerektiğini belirtti.

Rahman, ayrıca ŞİÖ'nün genişlemesi ve örgüte yeni üyelerin katılmasını önemli bir durum olarak nitelendirdi.