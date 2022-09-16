İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Eylül 2022 Cuma / 20 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,2804
  • EURO
    18,271
  • ALTIN
    977.925
  • BIST100
    3376.66
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman: Güvenlik alanında iş birliği ŞİÖ'nün önceliği olarak kalmalıdır.
Dünya

Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman: Güvenlik alanında iş birliği ŞİÖ'nün önceliği olarak kalmalıdır.

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ülkelerinin çabalarına rağmen, örgüt alanında çatışmaların ortaya çıktığını belirtti.

AA16 Eylül 2022 Cuma 13:43 - Güncelleme:
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Rahman, ŞİÖ'nün Semerkant Zirvesi'nin genişletilmiş toplantısında konuşma yaptı.

ŞİÖ'nün kendi bölgesindeki güvenlik sorunlarına özel önem verdiğini kaydeden Rahman, "ŞİÖ ülkelerinin tüm çabalarına rağmen, günümüzde de örgüt bölgesinde çatışmalar ortaya çıkıyor. Güvenlik alanında iş birliği ŞİÖ'nün önceliği olarak kalmalıdır." dedi.

Rahman, özellikle bölge ülkelerini olumsuz etkileyen Afganistan'daki çalkantılı duruma dikkati çekerek, ŞİÖ ülkelerinin bu ülkedeki durumu yakından izlemesi ve bu konuda daha aktif davranması gerektiğini vurguladı.

ŞİÖ bünyesinde ayrı bir uyuşturucuyla mücadele yapısının oluşturulması gerektiğini dile getiren Rahman, gıda güvenliğinin önemini vurguladı ve örgüte üye ülkelerin tarım sektöründe iş birliği yapması gerektiğini belirtti.

Rahman, ayrıca ŞİÖ'nün genişlemesi ve örgüte yeni üyelerin katılmasını önemli bir durum olarak nitelendirdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.