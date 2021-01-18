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Dünya

Tacikistan hastanelerde Kovid-19 hastası kalmadı

Tacikistan'daki hastanelerde Kovid-19 tedavisi gören kalmadı.

AA18 Ocak 2021 Pazartesi 19:30 - Güncelleme: 18 Ocak 2021 Pazartesi 19:38
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 Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) saptananların iyileşerek taburcu edilmesinin ardından, hastanelerde söz konusu virüs nedeniyle tedavi gören kalmadı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede salgın vakalarının görülmeye başlandığı nisan ayından bu yana ilk defa son 8 günde yeni vaka tespit edilmedi.

Hastalık saptananların tedavi edilerek taburcu edilmesinin ardından da ülkedeki hastanelerde Kovid-19 tedavisi gören kalmadı.

Salgının başından beri 13 bin 308 kişide virüsün tespit edildiği Tacikistan'da, şimdiye kadar 13 bin 218 kişi iyileşirken, 90 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

31 Aralık'tan beri günlük vaka sayısının 5'in altında olduğu Tacikistan'da, ilk vakanın görüldüğü Nisan 2020'den bu yana ilk kez 3 Ocak'ta yeni vakaya rastlanmamıştı.

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