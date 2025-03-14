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Dünya

Tacikistan-Kırgızistan uçak seferleri yeniden başladı

Kırgızistan ile Tacikistan arasında yaklaşık 4 yıl önce durdurulan uçak seferleri yeniden başladı.

AA14 Mart 2025 Cuma 10:17 - Güncelleme:
Tacikistan-Kırgızistan uçak seferleri yeniden başladı
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Kırgızistan Havalimanları AŞ Basın Sözcüsü Alena Khomenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tacikistan havayolu şirketi Somon Air'e ait Duşanbe'den kalkan uçağın, Manas Uluslararası Havalimanı'na başarıyla iniş yaptığını bildirdi.

İki ülke arasında sınır anlaşmazlığı yüzünden yaşanan silahlı çatışmanın ardından Kırgızistan'ın Tacikistan vatandaşlarının girişine getirdiği kısıtlamalar nedeniyle Duşanbe-Bişkek arasındaki uçuşlar Mayıs 2021'de durdurulmuştu.

Kırgız makamları, Haziran 2021'de hava sınırı da dahil olmak üzere Tacikistan ile olan sınırı (gümrük kapıları) resmen kapatmıştı.

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te dün imzaladığı sınır anlaşmasının ardından 14 Mart'ta Duşanbe-Bişkek-Duşanbe uçak seferlerinin başlayacağını açıklamıştı.

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