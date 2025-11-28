İSTANBUL 21°C / 12°C
Dünya

Tacikistan sınırında İHA saldırısı: Çinli şirket hedef alındı

Orta Asya ülkesi Tacikistan'ın Afganistan sınırında insansız hava aracı (İHA) ile gerçekleştirilen saldırıda 3 Çin vatandaşı hayatını kaybetti.

28 Kasım 2025 Cuma 14:05
Tacikistan sınırında İHA saldırısı: Çinli şirket hedef alındı
Çin'in Duşanbe Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre Tacikistan'ın Afganistan sınırındaki Hatlon ilinde 26 Kasım'da İHA ile saldırı gerçekleştirildiği, 3 Çin vatandaşının hayatını kaybettiği, 1 Çin vatandaşının da yaralandığı belirtildi.

Tacikistan'daki Çinlileri sınır bölgesinden ayrılmaları çağrısında bulunuldu. Tacikistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, saldırının Afganistan'dan gerçekleştirildiği, Çinli "LLC Shahin SM" adlı şirketin hedef alındığı, el bombaları ve silahla donatılan bir İHA'nın kullanıldığı ifade edildi.

Açıklamada, "Tacikistan'ın Afganistan ile Tacikistan arasındaki sınır bölgelerinde güvenliği sağlamak, barış ve istikrar ortamı oluşturmak için gösterdiği çabalara rağmen Afganistan topraklarında bulunan suç örgütlerinin yıkıcı eylemleri hala devam ediyor" denildi.

Afganistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, "Bu olaya karışanlar bölgede kaos, istikrarsızlık ve güvensizlik oluşturmaya çalışanlardır" ifadeleri kullanıldı. Kabil yönetiminin olayla ilgili inceleme yaptığı ve Tacikistan ile tam iş birliği içinde olacağı vurguladı.

TACİKİSTAN-AFGANİSTAN İLİŞKİLERİ

Tacikistan ve Afganistan arasında Taliban'ın 2021'de iktidara geldikten sonra güney komşusuyla tüm bağlarını kesmesinin ardından uzun süredir gergin ilişkiler yaşanıyor. Ancak, sınır bölgesindeki pazarların 2023'te yeniden açılması ve bir Tacik heyetinin Kasım ayı başında Kabil'i ziyaret etmesiyle ilişkilerde kademeli bir yumuşama belirtileri görülüyor.

