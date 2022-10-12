Tacikistan ve Belarus arasında 10'a yakın anlaşma imzalandı!

Tacikistan Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, görüşmede Rahman ve Lukaşenko, iki ülke arasındaki iş birliğinin durumu ve geleceğine ilişkin fikir alışverişinde bulundu.

Görüşmenin ardından Tacikistan ile Belarus arasında 2022-2026 yıllarında iş birliğinin geliştirilmesini öngören yol haritası ile karşılıklı ticaretin kolaylaştırılması, gençlik politikaları, mali kontrol ve yolsuzlukla mücadele, hukuk, turizm, askeri-teknik, sağlık, dış ticaret ve bölgeler arası iş birliğinin geliştirilmesini öngören 10'a yakın anlaşma imzalandı.



İmamali Rahman, görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, geleneksel olarak karşılıklı anlayış ve güven ortamında gerçekleşen bu görüşmenin, ikili ilişkileri daha da geliştirmeye yönelik ortak çabaların mantıklı bir devamı haline geldiğini söyledi.

Rahman, bu görüşmenin, iki dost ülke arasındaki iş birliğinin genişletilmesine ivme kazandıracağını, tarafların ilişkileri daha da geliştirme konusunda kararlı olduklarını belirterek "Bugün imzalanan ikili belgeler ilişkilerimizin hukuki temelini önemli ölçüde güçlendirecek. Bunların arasında 2022-2026 yıllarında ikili iş birliğinin geliştirilmesine yönelik yol haritasını özellikle vurgulamak isterim." dedi.

Görüşmede bölgesel güvenlik konusunun detaylı olarak ele alındığını aktaran Rahman, "Güvenlik tehditlerinde belirgin bir artış görülüyor ve bu bağlamda Afganistan'da, Bağımsız Devletler Topluluğunun güney sınırlarında ve Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü bölgesinde gelişen durum hakkında görüş alışverişinde bulunduk. İlgili kurumlar arasında yakın koordinasyonun devam etmesi konusunda mutabık kaldık." ifadesini kullandı.

Rahman, Tacik-Belarus stratejik ortaklığında yeni bir sayfa açan Belarus Cumhurbaşkanı'nın resmi ziyaretinin sonuçlarından memnun kaldıklarını söyledi.

Lukaşenko da Belarus ve Tacikistan'ın ticari-ekonomik potansiyelinin mevcut seviyesinden çok daha yüksek olduğunu kaydederek henüz kullanılmamış imkanları etkin bir şekilde kullanmak ve işletmeler arasındaki ilişkileri yoğunlaştırılmak istediklerini vurguladı.

Belarus tarafının, Tacikistan ile sanayi alanında iş birliğinin geliştirilmesinden yana olduğunu dile getiren Lukaşenko, "Belarus şirketleri Tacikistan'daki sanayi işletmelerine gerekli teknolojik desteği sağlamaya devam edecektir." diye konuştu.