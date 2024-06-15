Tacikistan'da 'iktidarı ele geçirme planı' iddiası... Tutuklandı

Tacikistan'ın resmi Khovar Ajansında yer alan habere göre, Tacikistan Başsavcılığı, Demokrat Partinin eski başkanı ve Milletvekili Saidcafar Usmonzoda'nın güç kullanarak yasa dışı şekilde iktidarı ele geçirmeyi planladığı ve bu amaçla yabancı ülkelerin yetkilileri ve yasa dışı örgüt yöneticileriyle işbirliği yaptığı iddiasıyla dokunulmazlığının kaldırılmasını talep etti.

Usmonzoda, Parlamento tarafından milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasının ardından tutuklandı.

Usmonzoda'nın ülkede faaliyeti yasaklanan ve ülke dışında bulunan Tacikistan Ulusal İttifakı liderleriyle iktidarı ele geçirmek için irtibat kurduğu ve mali yardım istediği iddia edildi.

Geçen aya kadar başında bulunduğu Demokrat Partinin olağanüstü kongresinde "yetersiz faaliyeti" nedeniyle başkanlık görevinden alınan Saidcafar Usmonzoda, kendisinin bulunmadığı bu kongre kararının parti tüzüğüne aykırı ve yasal açıdan hala parti başkanı olduğunu savunmuştu.