Tacikistan'da seçim sonuçları belli oldu

Tacikistan Merkez Seçim ve Referandum Komisyonu Başkanı Bahtiyar Hudayarzade, dün parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi üyelerinin belirlendiği seçimin sonuçlarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Hudayarzade, 63 sandalyeli parlamento için yapılan seçimlerde oyların yüzde 51,9'unu alan Halk Demokratik Partisinin galip olduğunu belirterek, Çiftçiler Partisinin yüzde 21, Ekonomik Reformlar Partisinin yüzde 12,7, Sosyalist Partinin yüzde 5,3, Demokrat Partinin yüzde 5,1 oy aldığını söyledi.

Bahtiyar Hudayarzade, seçimlerde Komünist Partinin de yüzde 1,9 oy aldığını ve yüzde 5'lik barajın altında kaldığını dile getirdi.

Ülkede 5 milyon 522 bin kayıtlı seçmenin bulunduğunu belirten Hudayarzade, seçime katılım oranının yüzde 85,3 olarak gerçekleştiğini ve 4 milyon 172 bin 967 seçmenin oy kullandığını kaydetti.

Seçimlerin açık, şeffaf ve özgür şekilde gerçekleştirildiğini vurgulayan Hudayarzade, katılım oranının da yüksek olduğunu dile getirdi.

- SEÇİMDE 220 ADAY 63 SANDALYE İÇİN YARIŞTI

Çoğunlukçu ve orantılı nispi temsil sistemine göre yapılan seçimlerde Halk Demokratik Partisi, Komünist Parti, Demokrat Parti, Ekonomik Reformlar Partisi, Çiftçiler Partisi ve Sosyalist Partiden 220 aday 63 sandalye için yarıştı.

Seçimde orantılı nispi temsil seçim sistemine göre 22 milletvekilliği için 68 aday, çoğunlukçu seçim sistemine göre 41 milletvekilliği için 152 aday mücadele etti.

- SEÇMENLER, 3 BİN 513 SANDIKTA OY KULLANDI

Ülkedeki 5 milyon 522 bin kayıtlı seçmen, 41 seçim bölgesinde kurulan 3 bin 513 sandıkta oy kullanırken yurt dışındaki Tacik vatandaşlar için 28 yabancı ülkedeki diplomatik temsilciliklerde 36 sandık kuruldu.

Seçimi birçok ülke ile aralarında Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ve Bağımsız Devletler Topluluğunun (BDT) da bulunduğu uluslararası kuruluşlardan 200'den fazla uluslararası gözlemci takip etti.

Seçimleri Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener ve beraberindeki Kurul üyeleri de gözlemledi.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ise akreditasyona ilişkin herhangi bir garantinin bulunmamasından dolayı seçimleri gözlemci olarak takip etmedi.

AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisinden (ODIHR) geçen ay yapılan resmi açıklamada, AGİT uluslararası gözlemcilerinin akreditasyonuna ilişkin garantinin olmaması nedeniyle Tacikistan'daki parlamento seçimleri için gözlem misyonunun iptal edilmesi zorunda kalındığı belirtilmişti.

Tacikistan'da Mart 2020'de yapılan son parlamento seçimlerinde iktidardaki Halk Demokratik Partisi, Temsilciler Meclisindeki 63 sandalyenin 47'sini kazanmış, yüzde 5'lik barajı aşan Çiftçiler Partisi 7, Ekonomik Reformlar Partisi 5, Komünist Parti 2, Sosyalist Parti ve Demokrat Parti ise birer sandalye elde etmişti.