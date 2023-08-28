İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ağustos 2023 Pazartesi / 12 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,5619
  • EURO
    28,7616
  • ALTIN
    1634.97
  • BIST100
    7912.57
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Tacikistan'da yaşanan felakette 13 kişi hayatını kaybetti
Dünya

Tacikistan'da yaşanan felakette 13 kişi hayatını kaybetti

Tacikistan'da dün yaşanan şiddetli yağış sonucu 13 kişi hayatını kaybetti.

IHA28 Ağustos 2023 Pazartesi 10:42 - Güncelleme:
Tacikistan'da yaşanan felakette 13 kişi hayatını kaybetti
ABONE OL

Tacikistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, dün Vahdat kentinde ve Rudaki bölgesinde şiddetli yağışlar doğal afete neden oldu.

Şiddetli yağışlar sonucu Vahdat'ta 11 ve Rudaki bölgesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ölenlerin aile ve yakınlarına başsağlığı diledi" ifadesi kullanıldı. Açıklamada, Cumhurbaşkanı Rahman'ın ülke başbakanına, Acil Durumlar ve Sivil Savunma Komitesine ve diğer ilgili devlet kurumlarına afette hayatını kaybedenlerin ailelerine yardımda bulunma, felaketin sonuçlarını bir an önce ortadan kaldırma talimatı verdiği belirtildi.

  • şiddetli yağış 13 ölü
  • Tacikistan
  • Tacikistan yağış
  • hava durumu Tacikistan
  • sel felaketi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.