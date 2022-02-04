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Dünya

Tacikistan'ın 18 yaş üstü nüfusunun yüzde 80'i aşılandı

Tacikistan'da 18 yaş üstü nüfusun yüzde 79,7'sinin Kovid-19'a karşı aşılandığı bildirildi.

AA4 Şubat 2022 Cuma 10:10 - Güncelleme: 4 Şubat 2022 Cuma 10:10
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Tacikistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 1 Şubat itibarıyla 4 milyon 594 bin 703 kişiye aşı uygulandığı kaydedilirken, bunun ülkedeki 18 yaş üstü vatandaşların yüzde 79,7'sine tekabül ettiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, ülkede son 24 saatte 4 vakanın tespit edilmesiyle vaka sayısının 17 bin 335'e, 7 hastanın iyileşmesiyle taburcu edilenlerin sayısının ise 17 bin 175'e çıktığı kaydedildi. Ülkede virüs nedeniyle şimdiye kadar 124 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

9 milyonu aşkın nüfusu olan Tacikistan'da 18 yaş üstü vatandaşlar için Kovid-19'a karşı aşı zorunluluğu bulunuyor.

Ülkede halihazırda Moderna, Pfizer,AstraZeneca, CoronaVac ve Sputnik V aşıları kullanılıyor.

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